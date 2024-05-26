Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тикнизян: Антон Миранчук не прощался с игроками «Локомотива»

Тикнизян: Антон Миранчук не прощался с игроками «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, попрощался ли полузащитник клуба Антон Миранчук с игроками команды.

— Попрощался ли Антон Миранчук с игроками «Локомотива»?

— Нет, — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в нынешнем сезоне Антон Миранчук принял участие в 38 матчах, в которых отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. Ранее стало известно, что Миранчук покинет «Локомотив» по окончании сезона.

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял четвёртое место, набрав 53 очка за 30 матчей.

Материалы по теме
Шпинёв сообщил, что Миранчук и Жемалетдинов провели свой последний матч за «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android