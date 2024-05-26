Игрок «Спартака» Игнатов: жду с нетерпением начала работы со Станковичем

Футболист московского «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что нетерпением ждёт начала работы с новым главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

«Конечно, я видел игры Станковича, его знаменитый гол в Лиге чемпионов с центра поля. Безусловно, это великий футболист, и у него уже есть определенный опыт работы тренером, в том числе и победный. Очень интересно с ним поработать, жду с нетерпением. Мы рады, что Слишкович остается в команде, потому что он знает, как найти подход к каждому из нас», – приводит слова Игнатова ТАСС.

16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. В последних матчах обязанности главного тренера исполнял босниец Владимир Слишкович, который продолжит работу в штабе Станковича.

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер».