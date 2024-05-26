Эдуард Сперцян признан лучшим полузащитником сезона в РПЛ

Игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим полузащитником сезона-2023/2024 на церемонии награждения «Герои РПЛ».

В число финалистов в номинации «Полузащитник сезона» Российской Премьер-Лиги вошли три футболиста:

Эдуард Сперцян («Краснодар»);

Данил Пруцев («Спартак»);

Антон Миранчук («Локомотив»).

Напомним, в минувшем сезоне Сперцян принял участие в 29 матчах РПЛ, в которых отметился 11 голами и семью ассистами. Пруцев сыграл в 23 матчах чемпионата России, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Миранчук принял участие в 29 встречах (шесть голов и пять ассистов).

По итогам прошлого сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.