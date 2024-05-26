Владимир Гранат: «Динамо» в матче с «Краснодаром» играло с трусоватой тактикой

Бывший футболист Владимир Гранат высказался о тактике московского «Динамо» в матче с «Краснодаром» в заключительном туре сезона Российской Премьер-Лиги.

«Наверное, в игре с «Краснодаром» на «Динамо» подействовала психология. В последнем матче команда играла с трусоватой тактикой. Если в предыдущих матчах «Динамо» искало удачу в атаке, то в этой игре по-другому. Мне кажется, что «Динамо» надо было в матче с «Краснодаром» играть в своём стиле и в свой футбол. Команде не хватало Бителло и атакующего правого защитника», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Если бы «Динамо» победило в матче с «Краснодаром», то титул чемпиона страны достался бы московской команде.