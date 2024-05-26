Игорь Федотов назвал лучшего арбитра 30-го тура РПЛ

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался на тему работы арбитра Сергея Карасёва в матче 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» (1:0).

«Карасёв — лучший арбитр тура. Была помарка — не показал жёлтую карточку Кордобе за грубую игру в начале матча. Правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 43-й минуте — рука находилась в естественном положении и была прижата к телу. Показ второй жёлтой карточки Паршивлюку за грубую игру — правильное решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.