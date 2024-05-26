«Аталанта» разгромила «Торино» в матче Серии А, Миранчук вышел на поле на 73-й минуте
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26 мая состоялся матч последнего тура Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Торино». Игра прошла на стадионе «Джевисс» (Бергамо, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Симоне Содза. Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу «Аталанты».
Италия - Серия А . 38-й тур
26 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 0
Торино
Турин
1:0 Скамакка – 26' 2:0 Лукман – 43' 3:0 Пашалич – 71'
В составе хозяев забитыми мячами отметились Джанлука Скамакка, Адемола Лукман и Марио Пашалич.
Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 73-й минуте. Он не отметился результативными действиями.
За 37 матчей в нынешнем сезоне чемпионата Италии по футболу «Аталанта» набрала 69 очков. Она занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Торино» с 53 очками после 38 туров идёт девятым.
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