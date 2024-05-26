«Аталанта» разгромила «Торино» в матче Серии А, Миранчук вышел на поле на 73-й минуте

26 мая состоялся матч последнего тура Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Торино». Игра прошла на стадионе «Джевисс» (Бергамо, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Симоне Содза. Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу «Аталанты».

В составе хозяев забитыми мячами отметились Джанлука Скамакка, Адемола Лукман и Марио Пашалич.

Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 73-й минуте. Он не отметился результативными действиями.

За 37 матчей в нынешнем сезоне чемпионата Италии по футболу «Аталанта» набрала 69 очков. Она занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Торино» с 53 очками после 38 туров идёт девятым.