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«Аталанта» разгромила «Торино» в матче Серии А, Миранчук вышел на поле на 73-й минуте

«Аталанта» разгромила «Торино» в матче Серии А, Миранчук вышел на поле на 73-й минуте
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26 мая состоялся матч последнего тура Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Торино». Игра прошла на стадионе «Джевисс» (Бергамо, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Симоне Содза. Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу «Аталанты».

Италия - Серия А . 38-й тур
26 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 0
Торино
Турин
1:0 Скамакка – 26'     2:0 Лукман – 43'     3:0 Пашалич – 71'    

В составе хозяев забитыми мячами отметились Джанлука Скамакка, Адемола Лукман и Марио Пашалич.

Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 73-й минуте. Он не отметился результативными действиями.

За 37 матчей в нынешнем сезоне чемпионата Италии по футболу «Аталанта» набрала 69 очков. Она занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Торино» с 53 очками после 38 туров идёт девятым.

Турнирная таблица Серии А
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