«Саутгемптон» вернулся в АПЛ спустя год, обыграв «Лидс» в финале плей-офф Чемпионшипа

Завершился финальный матч плей-офф Чемпионшипа, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Саутгемптон». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом из Лестера. «Саутгемптон» обыграл соперника со минимальным счетом 1:0. На главный стадион Англии увидеть важный матч пришли 85 862 зрителя.

На 24-й минуте нападающему «святых» Адаму Армстронгу удалось отличиться и установить финальный счёт в матче.

Таким образом, «Саутгемптон» в следующем сезоне вернётся в высший дивизион — английскую Премьер-лигу. Также в АПЛ из Чемпионшипа попали победитель турнира «Лестер Сити», вернувшийся спустя год после вылета, и «Ипсвич Таун», который в прошлом сезоне только вышел из третьего по значимости дивизиона Англии.