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«Саутгемптон» вернулся в АПЛ спустя год, обыграв «Лидс» в финале плей-офф Чемпионшипа

«Саутгемптон» вернулся в АПЛ спустя год, обыграв «Лидс» в финале плей-офф Чемпионшипа
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Завершился финальный матч плей-офф Чемпионшипа, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Саутгемптон». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом из Лестера. «Саутгемптон» обыграл соперника со минимальным счетом 1:0. На главный стадион Англии увидеть важный матч пришли 85 862 зрителя.

Англия - Чемпионшип . Плей-офф. Финал
26 мая 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
0 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Армстронг – 24'    

На 24-й минуте нападающему «святых» Адаму Армстронгу удалось отличиться и установить финальный счёт в матче.

Таким образом, «Саутгемптон» в следующем сезоне вернётся в высший дивизион — английскую Премьер-лигу. Также в АПЛ из Чемпионшипа попали победитель турнира «Лестер Сити», вернувшийся спустя год после вылета, и «Ипсвич Таун», который в прошлом сезоне только вышел из третьего по значимости дивизиона Англии.

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