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Гранат: уверен, что в следующем сезоне РПЛ будет такая же борьба за чемпионство

Гранат: уверен, что в следующем сезоне РПЛ будет такая же борьба за чемпионство
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Бывший футболист Владимир Гранат высказался о чемпионской гонке в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, интересно смотреть российский футбол. Особенно классно было смотреть последний чемпионат, потому что у нас было троевластие. «Зенит» чемпион благодаря нестабильной игре «Краснодара» и «Динамо».

Уверен, что в следующем сезоне будет такая же конкуренция и борьба за чемпионство. Этот сезон — это хороший звоночек для «Зенита», что не нужно доводить до последнего тура. Тут им повернулась удача, а в следующем сезоне такого может и не быть. Поэтому я думаю, что «Зенит» будет играть с запасом. Плюс самым главным фактором станет то, что «Зениту» исполняется 100 лет», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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