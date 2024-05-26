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Игрок «Локомотива» Тикнизян получил премию РПЛ «Самый медийный футболист»

Игрок «Локомотива» Тикнизян получил премию РПЛ «Самый медийный футболист»
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян получил премию РПЛ «Самый медийный футболист».

Отметим, в прошлом сезоне такую премию также получил игрок «Локомотива» — нападающий Артём Дзюба.

Тикнизян в текущем сезоне сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

По итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков. «Локомотив» занял четвёртое место, набрав 53 очка за 30 матчей.

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