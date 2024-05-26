«Наполи» и «Лечче» не выявили победителя в матче последнего тура Серии А

Завершился матч последнего тура Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Лечче». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Милан, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Федерико Дионизи. Матч закончился со счётом 0:0.

В предыдущий раз команды играли между собой в матче 7-го тура Серии А. В той встрече сильнее оказались неаполитанцы, которые разгромили соперника со счётом 4:0 благодаря голам защитника Лео Эстигора, полузащитника Джанлуки Гаэтано, нападающих Виктора Осимхена и Маттео Политано.

После 38 сыгранных матчей «Наполи» занимает 10-е место, набрав 53 очка. «Лечче» после этого матча поднялся на 13-е место, набрав 38 очков. Победителем чемпионата Италии сезона-2023/2024 досрочно стал миланский «Интер» (93), который сегодня проведёт свой заключительный матч сезона с «Вероной».

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