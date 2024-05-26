Гаджи Гаджиев раскрыл трансферные планы махачкалинского «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о планах дагестанского клуба в летнее трансферное окно.

«Мы хотим усилить линию атаки. Мы меньше всех пропустили в Первой лиге. А по забитым заметно отстаём от других. Понятно, что всё меняется, и, возможно, нам понадобятся и футболисты в линию обороны. Уровень форвардов в РПЛ другой, но главным образом мы хотим укрепить атакующие позиции», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу, Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков. Суммарная стоимость состава махачкалинского «Динамо», по оценке портала Transfermarkt, составляет € 7,43 млн.