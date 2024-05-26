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«Валенсия» сыграла вничью с «Сельтой» в результативном матче Ла Лиги

Завершился матч последнего тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» и «Валенсия». Игра проходила на стадионе «Балаидос» (Виго, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Матч закончился со счётом 2:2.

На пятой минуте матча гости вышли вперёд благодаря автоголу защитника «Сельты» Карлоса Домингеса. На 49-й минуте «Сельта» сравняла счёт в матче: отличился нападающий Яго Аспас, реализовавший пенальти.

На 60-й минуте матча «Валенсия» снова вышла вперёд. С пенальти забил нападающий Альберто Мари. Уже через две минуты хозяева вновь сравняли счёт в матче: забил нападающий Анастасиос Дувикас, которому ассистировал Яго Аспас.

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После этого матча «Сельта » занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024, набрав 41 очко. «Валенсия» после этого матча осталась на девятом месте с 49 очками.

В параллельном матче 38-го тура Ла Лиги «Лас-Пальмас» принимал «Алавес». Матч завершился ничейным результатом — 1:1.