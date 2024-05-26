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«Валенсия» сыграла вничью с «Сельтой» в результативном матче Ла Лиги

«Валенсия» сыграла вничью с «Сельтой» в результативном матче Ла Лиги
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Завершился матч последнего тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» и «Валенсия». Игра проходила на стадионе «Балаидос» (Виго, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Матч закончился со счётом 2:2.

Испания - Примера . 38-й тур
26 мая 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 2
Валенсия
Валенсия
0:1 Домингес – 5'     1:1 Аспас – 49'     1:2 Мари – 60'     2:2 Дувикас – 62'    

На пятой минуте матча гости вышли вперёд благодаря автоголу защитника «Сельты» Карлоса Домингеса. На 49-й минуте «Сельта» сравняла счёт в матче: отличился нападающий Яго Аспас, реализовавший пенальти.

На 60-й минуте матча «Валенсия» снова вышла вперёд. С пенальти забил нападающий Альберто Мари. Уже через две минуты хозяева вновь сравняли счёт в матче: забил нападающий Анастасиос Дувикас, которому ассистировал Яго Аспас.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После этого матча «Сельта » занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024, набрав 41 очко. «Валенсия» после этого матча осталась на девятом месте с 49 очками.

В параллельном матче 38-го тура Ла Лиги «Лас-Пальмас» принимал «Алавес». Матч завершился ничейным результатом — 1:1.

Испания - Примера . 38-й тур
26 мая 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
1 : 1
Алавес
Витория
0:1 Висенте – 50'     1:1 Кардона – 71'    
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