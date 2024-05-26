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Дуглас Сантос признан лучшим защитником сезона в РПЛ

Дуглас Сантос признан лучшим защитником сезона в РПЛ
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Футболист «Зенита» Дуглас Сантос признан лучшим защитником сезона-2023/2024 на церемонии награждения «Герои РПЛ».

В нынешнем сезоне 30-летний Дуглас Сантос принял участие в 26 матчах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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