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Константин Генич признан лучшим комментатором сезона в РПЛ

Константин Генич признан лучшим комментатором сезона в РПЛ
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В эти минуты в киноконцертном комплексе «Мосфильм» в Москве проходит церемония премии «Герои РПЛ». В ходе неё стало известно, что лучшим комментатором сезона в РПЛ признан журналист Константин Генич.

Отметим, что в число финалистов в номинации «Комментатор сезона» Российской Премьер-Лиги вошли:

  • Константин Генич;
  • Роман Нагучев;
  • Дмитрий Шнякин.

Ранее Российская Премьер-Лига переименовала номинацию «Комментатор сезона» в «Приз имени Василия Уткина» в честь знаменитого футбольного журналиста, ушедшего из жизни 19 марта 2024 года в 52-летнем возрасте.

Напомним, в 2023 году Константин Генич также был признан лучшим комментатором сезона. Примечательно, что в прошлом году на премию претендовали всё те же журналисты — Дмитрий Шнякин и Роман Нагучев.

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