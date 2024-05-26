Константин Генич признан лучшим комментатором сезона в РПЛ

В эти минуты в киноконцертном комплексе «Мосфильм» в Москве проходит церемония премии «Герои РПЛ». В ходе неё стало известно, что лучшим комментатором сезона в РПЛ признан журналист Константин Генич.

Отметим, что в число финалистов в номинации «Комментатор сезона» Российской Премьер-Лиги вошли:

Константин Генич;

Роман Нагучев;

Дмитрий Шнякин.

Ранее Российская Премьер-Лига переименовала номинацию «Комментатор сезона» в «Приз имени Василия Уткина» в честь знаменитого футбольного журналиста, ушедшего из жизни 19 марта 2024 года в 52-летнем возрасте.

Напомним, в 2023 году Константин Генич также был признан лучшим комментатором сезона. Примечательно, что в прошлом году на премию претендовали всё те же журналисты — Дмитрий Шнякин и Роман Нагучев.