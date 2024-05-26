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«Порту» стал победителем Кубка Португалии, обыграв в финале «Спортинг»

Завершился финал Кубка Португалии, в котором встречались «Порту» и лиссабонский «Спортинг». В статусе главного арбитра встречи выступил Бастиан Данкерт. «Порту» обыграл «Спортинг» в дополнительное время со счётом 2:1 и стал победителем Кубка Португалии.

На 20-й минуте матча забил защитник «Спортинга» Йерри Юсте, которому ассистировал полузащитник Педру Гонсалвеш. Спустя пять минут «Порту» сравнял счёт в матче благодаря точному удару нападающего Эванилсона. На 29-й минуте автор забитого гола в составе «Спортинга» Юсте покинул поле, получив прямую красную карточку.

В основное время матча команды не выявили победителя. В дополнительные 30 минут матча «Порту» забил победный мяч: на 100-й минуте пенальти реализовал нападающий «драконов» Мехди Тареми.

На предыдущей стадии турнира «Порту» по итогам двухматчевого противостояния оказался сильнее «Витории Гимарайнш» (0:1, 3:1). В свою очередь, «Спортинг» выбил «Бенфику» (4:3 по сумме двух матчей).

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