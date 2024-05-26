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Арбитр Федотов разобрал спорные эпизоды в матче ЦСКА — «Урал»

Арбитр Федотов разобрал спорные эпизоды в матче ЦСКА — «Урал»
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Бывший арбитр Игорь Федотов оценил судейство Яна Бобровского в матче 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал» (2:0). По мнению эксперта, арбитр совершил две грубые ошибки не в пользу ЦСКА.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Давила – 40'     2:0 Мусаев – 42'    

«44-я минута — Бобровский не показывает красную карточку футболисту «Уралу» Итало за лишение явной возможности забить гол. Футболист ЦСКА владел мячом, его скорость была выше, чем у Бегича, который находился слева. Плюс защитник «Урала» бежал не в сторону армейца, а к своим воротам. Он явно проигрывал по скорости. Возможно, Левников на VAR решил, что это не явная и очевидная ошибка, из-за этого защитника. Но на стоп-кадре видно, что Итало нужно было показать красную карточку.

На 65-й минуте Бобровский правильно назначает пенальти в ворота ЦСКА — Дивеев совершает фол по неосторожности, подбивает ногу Шеттине. К сожалению, процедура пробития 11-метрового удара была плохой. Во-первых, сам Бобровский занял неправильную позицию. Он не контролировал игроков, которые были за его спиной. В момент удара Влут вбежал в штрафную площадь раньше положенного времени. Именно он оказался первым на добивании после того, как Акинфеев отразил удар. Забей гол «Урал», VAR обязан был вмешаться», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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