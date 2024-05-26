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Гранат: что значит жалко «Балтику»? Мы не можем оставить клуб за игру в половине сезона

Гранат: что значит жалко «Балтику»? Мы не можем оставить клуб за игру в половине сезона
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о вылете калининградской «Балтики» из РПЛ в Первую лигу по итогам сезона-2023/2024.

«Ну что значит жалко «Балтику»? Всё же к этому шло. Мы же не можем оставлять команду в РПЛ за половину чемпионата. Всё происходит в совокупности. Первая часть была провальная у «Балтики» и «Сочи», а во второй части было мало времени, чтобы что-то исправить. Хотя другие команды были не лучше во второй части сезона», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по итогам прошлого сезона калининградская «Балтика» набрала 26 очков. Клуб из Калининграда занял 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда вылетела в Первую лигу.

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