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Защитник «Манчестер Юнайтед» Эванс: я хочу, чтобы тен Хаг остался

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эванс: я хочу, чтобы тен Хаг остался
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс выразил надежду, что главный тренер команды Эрик тен Хаг останется на своём посту на следующий сезон.

«Я надеюсь на это (что тен Хаг останется). Он вернул меня в команду, продемонстрировав большую веру в меня. У меня есть только хорошие слова о нём, и я думаю, что за последний месяц или около того он продемонстрировал невероятную тактическую гибкость, позволяющую избегать контратак, стиль, который, как он считает, он сам не тренирует. На протяжении последнего месяца мы выступали гораздо лучше.

У нас с ним прекрасные отношения, и я надеюсь, что он останется. Я вернулся летом, и он доверился мне, а это всё, что вы хотите от своего тренера. В этом сезоне я провёл 30 игр, так что я счастлив», — приводит слова Эванса Goal.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководство «красных дьяволов» уволит 54-летнего специалиста после финала Кубка Англии, который состоялся вчера, 25 мая. В финале подопечные тен Хага обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

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