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«Он в 10 раз лучше, чем я был в 19 лет». Скоулз — о молодом таланте «МЮ»

«Он в 10 раз лучше, чем я был в 19 лет». Скоулз — о молодом таланте «МЮ»
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз сказал, что хавбек манкунианцев Кобби Майну в 19 лет играет в 10 раз лучше, чем он в этом возрасте.

«Прочитайте несколько сравнений между мной и этим парнем… не тратьте своё время, он в 10 раз превосходит меня в 19 лет. Просто обожаю то, как он принимает мяч, его спокойствие, понимание обстановки на поле и, конечно, важные голы в больших матчах. Этот парень особенный… и он «чертовски красный», — приводит слова Скоулза Mirror.

Напомним, Майну дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, в котором он принял участие в 35 матчах за взрослую команду «красных дьяволов» во всех турнирах, где отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

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