Марцел Личка сообщил, что продолжит работу в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что останется работать в московском клубе на следующий сезон.

«Мой контракт с «Динамо» продлился. Я приеду в Прагу, и мы спокойно поговорим с руководством о следующих шагах. Если они не хотят меня поменять, то я остаюсь. Я хочу остаться в «Динамо». Уверен, что мы будем работать в следующем году вместе», — приводит слова Марцела Лички «Матч ТВ».

Под руководством чешского специалиста московская команда заняла третье место в минувшем сезоне Российской Премьер‑Лиги.

Напомним, с 2020 года Марцел Личка возглавлял «Оренбург». Летом 2023 года чешский специалист возглавил столичное «Динамо». Контракт с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.