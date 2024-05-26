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Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Азербайджана

Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Азербайджана
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на информацию о своём возможном назначении в национальную команду Азербайджана.

«Да, действительно, такие публикации я видел. Но пока до официальных переговоров дело не дошло. Отношусь к таким вещам серьёзно, поскольку Азербайджан — футбольная страна с богатыми футбольными традициями. С её национальной сборной можно решать самые сложные задачи. Тем более что президент страны Ильхам Алиев поддерживает не только футбол, но и весь профессиональный и массовый спорт. Как и его супруга, Мехрибан Алиева, которая также уделяет большое внимание спортивным проектам и развитию федераций по различным видам спорта.

Само проведение финала Лиги Европы в Баку о многом говорит. Национальную федерацию футбола недавно возглавил новый президент, Ровшан Наджаф, амбициозный молодой руководитель, которому, возможно, нужно время, чтобы принять правильное решение», — приводит слова Черчесова «МК».

Отметим, что в конце марта в СМИ появились сообщения, что Черчесов является кандидатом на должность главного тренера азербайджанской сборной.

Напомним, Черчесов занимал должность главного тренера сборной России с 2016 по 2021 год. За этот период под его руководством российская национальная команда провела 57 матчей во всех турнирах, в которых 25 раз одержала победу, 11 раз сыграла вничью и 21 раз потерпела поражение.

Последним местом работы 60-летнего специалиста стал «Ференцварош», который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023 года. Вместе с «Ференцварошем» Черчесов дважды выигрывал чемпионат Венгрии, а также завоёвывал Кубок Венгрии.

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