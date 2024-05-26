Наир Тикнизян рассказал, почему не перешёл в «Вердер»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что мог перейти в немецкий «Вердер», но клубы не смогли согласовать сумму трансфера.

— Сообщают об интересе к вам от европейских клубов и «Динамо».

— Время покажет. Сейчас у меня будут игры за сборную, я сфокусирован на этом. Что касается того, что пишут СМИ, я не могу на это никак реагировать, потому что у меня нет понимания, правда это или нет.

Самый реалистичный вариант, который был, это «Вердер». Об этом писали недавно, но клубы не договорились по сумме трансфера. Для меня как человека, который благодарен «Локомотиву» за то, что они для меня сделали и делают, важно, чтобы клубы договорились о сумме трансфера. Как и чтобы меня устроили условия личного контракт», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Тикнизян в текущем сезоне сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.