Игрок ЦСКА Файзуллаев получил премию РПЛ «Открытие сезона»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев получил премию РПЛ «Открытие сезона».

В этой номинации футболист обошёл полузащитника «Динамо» Бителло и нападающего «Крыльев Советов» Никиту Салтыкова.

Напомним, в нынешнем сезоне Файзуллаев принял участие в 22 матчах РПЛ, в которых отметился четырьмя голами и 11 ассистами. Игрок перешёл в ЦСКА прошлым летом из «Пахтакора».

Салтыков сыграл в 29 матчах чемпионата России, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Бителло принял участие в 23 встречах (восемь голов и два ассиста).

По итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.