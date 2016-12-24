Защитник «Интера» Нагатомо сделал предложение на «Сан-Сиро»

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2016
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Теннис
WTA
ATP
Australian Open 2017
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Кубок Кремля 2016
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Пляжный волейбол
Кубок России
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Борьба
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Фэнтези футбол
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Билеты на спорт
Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
14:11
«Вольфсбург» подтвердил, что Дракслер продолжит карьеру в «ПСЖ»
13:59
Диарра просил у «Интера» завышенную зарплату, чтобы расплатиться с «Локомотивом»
13:33
ФИФА обсуждает правило, по которому только капитаны смогут общаться с судьями
13:18
Балашов: трансферный бюджет тульского «Арсенала» — ноль рублей
11:41
Инфантино: футбол – это уже не только Европа и Южная Америка
09:00
Орлов: «Спартак» пусть укрепляется. Думаю, «Зенит» и так их победит
21:32
У 21-летнего защитника «Атлетика» Альвареса обнаружен рак
21:39
ЦСКА может арендовать у «Эвертона» Ниасса
11:14
«Зенит» хочет приобрести уругвайского защитника Поленту
18:26
Источник: «Зенит» предлагает € 4 млн за защитника киевского «Динамо» Хачериди
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Защитник «Интера» Нагатомо сделал предложение на «Сан-Сиро»
24 декабря 2016, суббота. 15:40.
Футбол
Защитник «Интера»
Юто Нагатомо
сделал предложение своей девушке на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, сообщает
FC Inter 1908
.
Избранница 30-летнего японского футболиста — 32-летняя актриса Тайра Айри. Свадьба состоится 29 января.
Видео можно посмотреть
здесь
.
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
Интер
Юто Нагатомо
Комментарии:
Правила
Новости. Футбол
24 декабря 2016, суббота
16:38
Кудряшов: надеюсь, 2017 год принесёт ещё больше положительных эмоций и побед
16:32
Шишкарёв: в тяжёлый момент поддержал «Кубань» и был обманут
16:26
Игбун: хочу уйти из «Уфы», но могу остаться до лета
16:22
Моуринью: французы должны быть рады, что Ибрагимович ушёл из «ПСЖ»
16:03
Форвард «Дженоа» Паволетти в ближайшее время пройдёт медосмотр в «Наполи»
15:57
Муту провёл переговоры о переходе хавбека «Терека» Торже в румынский клуб
15:40
Защитник «Интера» Нагатомо сделал предложение на «Сан-Сиро»
15:32
УЕФА составил символическую сборную игроков-открытий ЛЧ по итогам года
15:18
«Барселона» согласовала контракт с Канселу, переход должен состояться летом
15:12
Ибрагимович поздравил Галлиани с победой «Милана» над «Ювентусом» в Суперкубке
14:47
«Рома» получила право выкупить Фасио у «Тоттенхэма» за € 3,2 млн
14:36
Диего Коста: искры летели в битвах с Пепе и Рамосом — мне это нравилось
14:21
Сэвидж: «Тоттенхэм» движется в обратном направлении и может не попасть в топ-4
14:11
«Вольфсбург» подтвердил, что Дракслер продолжит карьеру в «ПСЖ»
13:59
Диарра просил у «Интера» завышенную зарплату, чтобы расплатиться с «Локомотивом»
13:57
Лунёв: хочется стартануть уже с еврокубков, чтобы дальше всё по накатанной пошло
13:53
Голкипер Фостер подписал новый контракт с «Вест Бромвичем»
13:42
Моуринью: «МЮ» не собирается менять свой стиль игры из-за поражений
13:33
ФИФА обсуждает правило, по которому только капитаны смогут общаться с судьями
13:24
Семшов начнёт работу в тренерском штабе тульского «Арсенала» с 10 января
13:23
Эллардайс получит около € 4,7 млн, если спасёт «Кристал Пэлас» от вылета из АПЛ
13:18
Балашов: трансферный бюджет тульского «Арсенала» — ноль рублей
13:10
Конте: многие тренеры разочарованы тем, что в Англии нет перерыва на зиму
12:57
Аллегри: я до сих пор очень зол, «Ювентус» должен играть по-другому
12:52
Дракслер определился с игровым номером в «ПСЖ»
12:36
Раньери: 2016 год стал лучшим в моей карьере
12:29
Почеттино: новый контракт с Льорисом – это большой шаг вперёд для «Тоттенхэма»
12:22
Клиши: «Сити» не играет на максимуме — Гвардиола привыкает к английскому футболу
12:15
Монтелла: хочу, чтобы победа над «Ювентусом» стала началом новой эры
12:07
Терри восстановился от травмы перед матчем «Челси» с «Борнмутом»
12:06
Рохо: надеюсь, в 2017 году «МЮ» не останется без трофея
11:54
Педро: 11 побед подряд с «Челси» — самая впечатляющая серия в моей карьере
11:49
«Трабзонспор» может отдать в аренду Шейдаева в клуб второго турецкого дивизиона
11:41
Инфантино: футбол – это уже не только Европа и Южная Америка
11:31
Капелло: мои приключения в Мадриде завершились после звонка Берлускони
11:30
Симеоне: летом «Атлетико» сделал всё, чтобы вернуть Диего Косту из «Челси»
11:23
«Днепр» будет переведён в первый дивизион, если не погасит долги до 19 января
11:14
«Зенит» хочет приобрести уругвайского защитника Поленту
11:07
«Халл» продлил контракты с семью игроками
10:56
5 клубов хотят заполучить Сахо, «Ливерпуль» отдаст игрока в аренду за € 600 тыс.
10:48
Уилшир: хочу сделать одолжение «Арсеналу», прервав серию «Челси» без поражений
10:47
Жвачкин: как в глаза учителям смотреть, если футболисты получают 2 млн в месяц?
10:36
Доннарумма: я поцеловал эмблему «Милана» после игры, потому что привязан к клубу
10:11
Пашалич: победный пенальти «Ювентусу» — самый важный удар в моей карьере
10:05
Монтоливо: вернусь в строй «Милана» в марте или апреле
Все новости
RSS
Кто лучший вратарь РФПЛ 2016 года?
Игорь Акинфеев
Александр Беленов
Сослан Джанаев
Станислав Крицюк
Андрей Лунев
Артём Ребров
Сергей Рыжиков
Александр Селихов
Кто-то другой
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
Возрастное ограничение 18+