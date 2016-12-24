Форвард «Дженоа» Паволетти в ближайшее время пройдёт медосмотр в «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что нападающий «Дженоа» Леонардо Паволетти в ближайшее время пройдёт медицинское обследование в «Наполи».
Ожидается, что 28-летний форвард перейдёт в «Наполи» за € 15 млн плюс бонус. Медобследование должно состояться 28 декабря.
«Паволетти пройдёт медицинское обследование в ближайшие несколько дней, поэтому мы надеемся, что он в хорошей форме», — цитирует Де Лаурентиса Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
В текущем сезоне итальянский нападающий сыграл за «Дженоа» девять матчей в Серии A и забил три мяча.