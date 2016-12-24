Игбун: хочу уйти из «Уфы», но могу остаться до лета

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун сообщил, что собирается покинуть команду в ближайшее зимнее или летнее трансферное окно.
«Переговоры продолжаются. Точно известно, что я хочу уйти из «Уфы», но после разговора с президентом клуба и новым главным тренером решили, что могу остаться до следующего лета. Однако никогда не говори никогда.
В «Уфу» меня привёл Виктор Гончаренко. Рад, что он сейчас в ЦСКА, где действительно заслуживает быть. Надеюсь, там он продолжит прогрессировать.
Что касается сборной Нигерии, то все знают причины, почему я не играл в последнее время. Сейчас я сосредоточен на клубной карьере, однако если получу вызов в сборную в 2017 году, то для меня это будет честью. В противном случае просто пожелаю национальной команде всего наилучшего», — цитирует Игбуна Сomplete Sports.
В текущем сезоне российской Премьер-Лиги Игбун забил два гола (один — с пенальти) в 16 матчах.