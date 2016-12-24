Врач ЦСКА: после матча с «Монако» Фернандес играл с переломом шейки лопатки

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в последних матчах играл с переломом шейки лопатки, рассказал врач «армейцев» Шагабутдин Керимов.
Игрок получил травму в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» (0:3) 2 ноября. После той встречи защитник принял участие в семи официальных играх. Однако в матче 17-го тура РФПЛ с «Уралом» (4:0) Фернандес неудачно столкнулся с игроком соперников Михаилом Меркуловым, в результате чего покинул поле на носилках. Футболисту были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
«Марио — футболист и человек с характером. После ответной игры на выезде с „Монако“, в которой он получил травму, Фернандес выходил играть и проводил полные матчи с переломом шейки правой лопатки — насколько велико было его желание помочь команде. Естественно, он играл на обезболивающих, но, как нам показалось, уровень его игры при этом не пострадал. При том что на поле наш защитник — настоящий лев, в жизни Марио остаётся одним из самых скромных игроков нашей команды», — цитирует Керимова ТАСС.