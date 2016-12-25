Каранка: 16 из 17 очков «Бёрнли» набрал дома — «Мидлсбро» будет очень тяжело

Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка поделился ожиданиями от выездного матча 18-го тура АПЛ с «Бёрнли» (26 декабря).
«Играть с „Бёрнли“ на выезде всегда тяжело, а в этом сезоне — особенно: 16 из 17 своих очков они набрали дома. Именно поэтому я уверен, что „Мидлсбро“ ждёт тяжёлый матч. Мы уже играли в гостях у „Бёрнли“, причём дважды. Команда хорошо знает соперника, и это хорошо. Помимо этого, мы хорошо знаем, насколько трудной будет игра. „Бёрнли“ — наш прямой конкурент, так что этот матч крайне важен», — цитирует Каранку Sky Sports.