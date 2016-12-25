Хачериди: ни «Динамо», ни мой агент не сообщали мне об интересе «Зенита»

Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита». Ранее журналист телеканалов «Футбол 1/ Футбол 2» Игорь Бурбас сообщил, что сине-бело-голубые предложили за 29-летнего украинца € 4 млн.
«Я воспринимаю всё это как слухи. По крайней мере, ни „Динамо“, ни мой агент не сообщали мне ни об интересе со стороны „Зенита“, ни об интересе со стороны какого-либо другого клуба. Ко мне лично также никто из представителей других клубов не обращался. Вот и решайте сами, реален ли какой-то интерес к моей персоне, или всё только на уровне слухов», — цитирует Хачериди Sport Arena.