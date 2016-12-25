ФИФА отстранила главного тренера Боснии и Герцеговины на один матч за поведение

ФИФА дисквалифицировала на один матч отборочного турнира ЧМ-2018 главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Мехмеда Баждаревича, сообщает hayat.ba.
Специалист получил наказание за неспортивное поведение во время матча отборочного турнира против сборной Греции (1:1). Баждаревич не сможет присутствовать на тренерском мостике в домашнем матче боснийцев против Гибралтара, который состоится 25 марта 2017 года. Также наставник получил условную дисквалификацию ещё на один матч и был оштрафован на 5 тыс. швейцарских франков (около € 4,65 тыс.).