Мауро Силва: было невозможно представить себе такую серию побед сборной Бразилии

Бывший полузащитник сборной Бразилии Мауро Силва адресовал слова похвалы главному тренеру команды Тите. Силва считает, что национальная команда очень выиграла от назначения этого специалиста.
«У Тите получился невероятный старт на этом посту. Было невозможно представить себе такую серию побед. Однако всё имеет и обратную сторону: необходимо контролировать эйфорию и быть скромным», — приводит слова Силвы Globo Esporte.
Тите возглавил пентакампеонов по ходу отборочного турнира чемпионата мира, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Карлоса Дунгу. Под его руководством команда одержала шесть побед кряду и после 12-го тура с 27 очками единолично возглавляет турнирную таблицу.