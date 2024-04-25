Мендес отреагировал на продление контракта с ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес отреагировал на продление контракта с красно-синими до конца сезона-2025/2026, которое состоялось 12 апреля.

«Новый контракт – был одной из моих первоочерёдных целей. Я очень счастлив в нашем клубе. Я в личном плане очень вырос и намерение моё, чтобы развиваться и помочь клубу завоевать, как можно больше титулов», — передаёт слова Мендеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в нынешнем сезоне Мендес принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. В общей сложности 24-летний полузащитник провёл на поле 2353 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.