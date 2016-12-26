Колыванов: Смолову пора уезжать в хороший чемпионат – Англию или Испанию

Бывший главный тренер юношеской сборной России Игорь Колыванов считает, что нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову пора менять команду и чемпионат.
«Фёдор Смолов очень вырос как футболист, в 2016 году он точно лучший нападающий РФПЛ. Его всю жизнь считали талантливым, но в последние два года он раскрылся и проявил себя. Сейчас все просто любуются его игрой. В прошлом сезоне он забил больше всех мячей в чемпионате России и выиграл гонку бомбардиров, и сейчас идёт на первом месте после 17 туров.
Фёдору пора уезжать из России в хороший чемпионат – в Англию или Испанию, в сильный клуб. Ему 26 лет, он уже должен играть в Лиге чемпионов и заявить о себе с большой буквы. Смолову необходимо прогрессировать, но, похоже, что в России он уже заскучал», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.