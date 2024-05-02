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Журналист — о поражении «ПСЖ»: проще всего взять и обвинить во всём Мбаппе

Журналист — о поражении «ПСЖ»: проще всего взять и обвинить во всём Мбаппе
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Журналист и обозреватель RMC Sport Даниэль Риоло высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе после поражения команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Фюллькруг – 36'    

«Проще всего взять и обвинить во всём Мбаппе, ведь он забивает голы, а сегодня он не смог этого сделать. Можно сказать, что он ничего и не смог сегодня. Но он всё ещё остаётся лучшим игроком в составе «ПСЖ». Речи о том, что Баркола или Дембеле лучше Мбаппе не может быть. Только Килиан, к сожалению, может исправить ту ситуацию, в которой оказался парижский клуб в Лиге чемпионов», — приводит слова журналиста Риоло RMC Sport.

Отметим, в этой встрече французский нападающий провёл на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отметился. Его партнёры по команде Усман Дембеле и Брэдли Баркола не реализовали несколько голевых моментов. Ответная игра между командами состоится 7 мая и пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция).

В текущем сезоне Мбаппе провёл 45 матчей во всех турнирах. На его счету 43 забитых гола и 10 результативных передач.

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