Журналист — о поражении «ПСЖ»: проще всего взять и обвинить во всём Мбаппе

Журналист и обозреватель RMC Sport Даниэль Риоло высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе после поражения команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1).

«Проще всего взять и обвинить во всём Мбаппе, ведь он забивает голы, а сегодня он не смог этого сделать. Можно сказать, что он ничего и не смог сегодня. Но он всё ещё остаётся лучшим игроком в составе «ПСЖ». Речи о том, что Баркола или Дембеле лучше Мбаппе не может быть. Только Килиан, к сожалению, может исправить ту ситуацию, в которой оказался парижский клуб в Лиге чемпионов», — приводит слова журналиста Риоло RMC Sport.

Отметим, в этой встрече французский нападающий провёл на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отметился. Его партнёры по команде Усман Дембеле и Брэдли Баркола не реализовали несколько голевых моментов. Ответная игра между командами состоится 7 мая и пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция).

В текущем сезоне Мбаппе провёл 45 матчей во всех турнирах. На его счету 43 забитых гола и 10 результативных передач.

Мбаппе встретился с президентом Франции в Елисейском дворце: