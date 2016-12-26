«Севилья» хочет арендовать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль интересен очередному клубу. Ранее руководство «Вест Хэм Юнайтед» сделало манкунианцам предложение об аренде 20-летнего футболиста, но получило отказ. Теперь счастье хочет попытать «Севилья». Об этом пишет RMC Sport.
Сообщается, что спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи уже связался с агентом футболиста, чтобы обсудить возможный переход француза.
Ранее наставник «МЮ» Жозе Моуринью дал понять, что не собирается расставаться с нападающим, который провёл в АПЛ 10 матчей (7 в основном составе) и забил 1 гол.