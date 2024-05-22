Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право на выступление в РПЛ

Сегодня, 22 мая, в Российском футбольном союзе (РФС) прошла жеребьёвка, на которой определились хозяева и гости стыковых матчей за право играть в Российской-Премьер-Лиге сезона-2024/2025, сообщает официальный сайт РФС.

Клубы РПЛ проведут первые стыковые матчи с командами Мелбет Первой лиги, которые запланированы на 29 мая, на своём поле. Ответные стыковые игры, на которых команды Мелбет Первой лиги примут команды РПЛ, состоятся 1 июня.

При этом РФС допустил изменение сроков проведения стыковых матчей для одной команды. Так, в случае, если по итогам нынешнего сезона РПЛ «Балтика» займёт в турнирной таблице место, позволяющее сыграть в стыковых матчах, из-за участия калининградцев в матче Суперфинала Кубка России с «Зенитом», который пройдёт 2 июня и начнётся в 18:00 мск, стыковые матчи с участием «Балтики» пройдут 6 июня (первая игра) и 9 июня (ответная игра) соответственно.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день, за тур до окончания сезона-2023/2024 в РПЛ, места в зоне стыковых матчей занимают «Факел» (13-е место) и «Пари НН» (14-е место). По итогам 33 туров Мелбет Первой лиги от лиги рангом ниже должны принять участие в стыковых матчах тольяттинский «Акрон» (третье место) и тульский «Арсенал» (четвёртое место), при этом последнему отказано в выдаче лицензии для участия в РПЛ.