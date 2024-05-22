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Оздоев: Дзюба — топ-футболист для «Локо». Когда в него верят, он готов горы свернуть

Оздоев: Дзюба — топ-футболист для «Локо». Когда в него верят, он готов горы свернуть
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Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, с которым он ранее выступал за «Зенит».

— В чём причина спада Артёма Дзюбы? Ведь в начале в «Локомотиве» у него всё было хорошо.

— Я не знаю всю картину изнутри. Единственное, что могу сказать: Дзюба — это топ-футболист для «Локомотива». Несмотря на возраст, у него есть определённые качества, которыми в лиге, наверное, никто до сих пор не обладает. Единственный, кто может в этих качествах конкурировать с Дзюбой — Кордоба. А так, я не вижу больше нападающих, которые могут конкурировать с Артёмом. Я слышал, что у него была травма и сборы он не проходил — это определённые нюансы. От команды всегда требуют результат. От тебя хотят, что ты забивал, например, по 20 мячей. Считаю, что нужно всегда иметь терпение к каждому игроку. Потому что те качества, которые есть у Артёма, он не мог растерять за месяц или два. Даже за год — он их не растеряет. Это вопрос веры и доверия. Когда в Дзюбу верят и доверяют — он готов горы свернуть, — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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