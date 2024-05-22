В «Химках» оценили вероятность подписания Дзюбы после выхода клуба в РПЛ

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о возможности перехода нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в предстоящее сезоне в подмосковный клуб.

«Своей работой Дзюба доказал, что он футболист, хороший футболист. Вопрос в том, подходит ли он тренеру. Мне как футболист Дзюба нравится. Как человек — мы все особенные. Но в первую очередь мы смотрим на игровые качества», — сказал Садыгов «Матч ТВ».

Напомним, «Химки» обеспечили себе выход в высший дивизион страны за тур до завершения сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги. Команда занимает первое место в турнирной таблице.

Артём Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний нападающий провёл 21 матч, забил четыре мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету пять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что футболист покинет московскую команду по окончании нынешнего сезона. Интерес к Дзюбе, среди прочих, проявляли «Химки».