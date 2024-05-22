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Сергей Семак назвал фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ

Сергей Семак назвал фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ
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Тренер «Зенита» Сергей Семак назвал «Динамо» главным претендентом на титул чемпиона России нынешнего сезона в преддверии матчей заключительного тура РПЛ.

«Естественно, самые высокие шансы — у «Динамо», ему достаточно ничьей, чтобы стать чемпионом. У нас и «Краснодара» шансы тоже есть. Но какие и насколько они большие, сложно сказать», — приводит слова Семака «РБ Спорт».

Напомним, после 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка.

Матч «Краснодар» – «Динамо» начнётся в 16:30 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Бело-голубым достаточно не проиграть в этом матче для того, чтобы стать чемпионами нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

Германия - Бундеслига . 8-й тур
29 сентября 2007, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
8 : 1
Арминия
Билефельд
1:0 Нимайер – 17'     2:0 Алмейда – 35'     2:1 Вихнярек – 37'     3:1 Саного – 41'     4:1 Саного – 44'     5:1 Мертезакер – 59'     6:1 Розенберг – 66'     7:1 Диего – 85'     8:1 Алмейда – 88'    
Календарь РПЛ
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