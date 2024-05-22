Игрок «Ростова» Щетинин объяснил мотивацию команды на матч с «Зенитом»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом». Матч заключительного, 30-го, тура РПЛ сезона-2023/2024 состоится 25 мая и начнется в 16:30 мск.

«Какая мотивация? Мы должны навязать «Зениту» борьбу, потому что приятно обыгрывать сильного соперника. «Зенит» — это топ-клуб. Плюс интересно смотреть, как «Динамо» с «Краснодаром» будут играть», — приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

Напомним, за тур до окончания нынешнего сезона РПЛ чемпион ещё не определён. «Зенит» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от московского «Динамо», которое занимает первое место, на два очка. При этом москвичи в заключительном туре сыграют на выезде с «Краснодаром», который занимает третью строчку в таблице. На счету южан 53 очка.