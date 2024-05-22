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Игрок «Ростова» Щетинин объяснил мотивацию команды на матч с «Зенитом»

Игрок «Ростова» Щетинин объяснил мотивацию команды на матч с «Зенитом»
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом». Матч заключительного, 30-го, тура РПЛ сезона-2023/2024 состоится 25 мая и начнется в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Какая мотивация? Мы должны навязать «Зениту» борьбу, потому что приятно обыгрывать сильного соперника. «Зенит» — это топ-клуб. Плюс интересно смотреть, как «Динамо» с «Краснодаром» будут играть», — приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

Напомним, за тур до окончания нынешнего сезона РПЛ чемпион ещё не определён. «Зенит» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от московского «Динамо», которое занимает первое место, на два очка. При этом москвичи в заключительном туре сыграют на выезде с «Краснодаром», который занимает третью строчку в таблице. На счету южан 53 очка.

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