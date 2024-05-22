Мемфис Депай летом покинет мадридский «Атлетико» — Фабрицио Романо

Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай покинет клуб летом на правах свободного агента. Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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По сведениям источника, у мадридского клуба есть опция продления контракта футболиста ещё на сезон, но она не будет использована.

Напомним, Депай перешёл в «Атлетико» в январе 2023 года. Контракт 30-летнего нападающего с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Мемфис Депай провёл в составе «матрасников» 31 матч, сумел забить девять голов, а также отдал две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 12 млн.