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Мемфис Депай летом покинет мадридский «Атлетико» — Фабрицио Романо

Мемфис Депай летом покинет мадридский «Атлетико» — Фабрицио Романо
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Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай покинет клуб летом на правах свободного агента. Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

По сведениям источника, у мадридского клуба есть опция продления контракта футболиста ещё на сезон, но она не будет использована.

Напомним, Депай перешёл в «Атлетико» в январе 2023 года. Контракт 30-летнего нападающего с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Мемфис Депай провёл в составе «матрасников» 31 матч, сумел забить девять голов, а также отдал две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 12 млн.

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