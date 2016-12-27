В Перу арестованы преступники, запланировавшие ограбление дома К. Писарро

Перуанская полиция арестовала четырёх преступников, которые запланировали ограбление поместья нападающего бременского «Вердера» Клаудио Писарро, сообщает La Republica.
Согласно информации источника, у преступников в возрасте от 23 до 35 лет, действия которых удалось предотвратить, изъяты два пистолета, боеприпасы и инструменты, необходимые для вскрытия замков. Кроме того, у них был точный план дома футболиста. Все эти люди входят в состав одной преступной группировки.
Поместье Писарро находится в 300 км от столицы Перу Лимы.