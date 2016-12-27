Сёмин: Ал. Миранчук будет играть за «Локомотив» как минимум до конца 2017 года

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заверил, что клуб не отпустит полузащитника Алексея Миранчука, контракт с которым рассчитан до 31 декабря 2017 года. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны ряда клубов, включая «Рубин», «Зенит» и «Спартак».
«У него действует контракт ещё целый год. Алексей будет играть это время за „Локомотив“, а дальше жизнь покажет. Проявит себя хорошо – кто-то его возьмёт. Плохо – нет. На сегодня общий язык по поводу продления контракта не найден. Миранчука как раз всё предложенное клубом устроило, а вот третью сторону – нет. Но время ещё есть», — сказал Сёмин в интервью «Спорт-экспрессу».