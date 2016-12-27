Селезнёв будет зарабатывать в «Карабюкспоре» от $ 600 до 800 тыс. в год

Нападающий Евгений Селезнёв, ранее выступавший за «Кубань» и «Шахтёр», будет зарабатывать в «Карабюкспоре» меньше, чем в стане донецкой команды. Как сообщает «Плюс спорт», зарплата украинского футболиста составит от $ 600 до 800 тыс. в год в зависимости от результатов команды, в то время как в «Шахтёре» форвард получал от $ 1,2 до 1,5 млн.
Селезнёв подписал предварительный контракт с турецким клубом, а окончательное соглашение будет оформлено после открытия трансферного окна. В текущем сезоне 31-летний игрок сыграл семь матчей во всех турнирах и забил два мяча.