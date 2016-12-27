Новый контракт по «Крестовскому» не уменьшит финансирования соцобъектов

В комитете по строительству Санкт-Петербурга сообщили, что контракт на выполнение дополнительных работ в рамках сооружения стадиона «Крестовский» не потребует перераспределения бюджетных средств в ущерб финансированию социальных объектов.
Ранее городское строительное ведомство и компания-генподрядчик «Метрострой» заключили дополнительный контракт стоимостью 952 млн рублей на установку систем безопасности и контроля доступа. Срок его исполнения — 31 марта 2017 года.
«Сроки выполнения работ по контракту обусловлены сроками поставки отдельных видов оборудования системы обеспечения безопасности и контроля доступа, которые составляют от двух до трёх месяцев. Вышеуказанные денежные средства были предусмотрены комитету по строительству при подготовке в 2016 году летних поправок к бюджету Санкт-Петербурга и утверждены комитетом финансов. Дополнительного перераспределения денежных средств с социальных объектов, включённых в адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга, не потребуется», — говорится на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.