Вилья предполагает, что Месси продлит контракт с «Барселоной»

Бывший нападающий «Валенсии» и «Барселоны» Давид Вилья, защищающий ныне цвета «Нью-Йорк Сити», признался, что не знает, продлит ли форвард сине-гранатовых Лионель Месси свой контракт. Руководство каталонского клуба прилагает все усилия к тому, чтобы соглашение футболиста сборной Аргентины было продлено. Вилья склоняется к тому, что пролонгация контракта всё-таки состоится.
«Продлит ли контракт Месси? У меня нет информации на этот счёт. Но предполагаю, что Лео всё-таки сделает это, поскольку обе стороны очень довольны друг другом», — приводит слова Вильи AS.
Действующее соглашение Месси с испанским грандом рассчитано до лета 2018 года.