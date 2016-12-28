«Лестер Сити» зимой потратит на трансферы более £ 30 млн

«Лестер Сити» выделит на трансферы в зимнее трансферное окно более £ 30 млн. Как сообщает The Telegraph, после неудачного старта команды в нынешнем сезоне владельцы «лис» поддержат главного тренера Клаудио Раньери и помогут укрепить состав.
На данный момент «Лестер» занимает 16-ю позицию в Премьер-Лиге, находясь в непосредственной близости от зоны вылета.
Отмечается, что «Лестер» собирается переманить полузащитника «Спортинга» Адриена Силву, которым клуб уже интересовался минувшим летом. Также «лисы» договорились о приобретении полузащитника «Генка» Вильфреда Ндиди, который обойдётся «Лестеру» в £ 14 млн.