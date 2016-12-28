Навальный — о «Крестовском»: закинуть в эту чёрную дыру ещё 1 млрд руб преступно

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексей Навальный прокомментировал тот факт, что сдачу работ на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге продлили до 31 марта 2017 года. При этом компания-генподрядчик «Метрострой» получила из бюджета города ещё миллиард рублей на установку систем безопасности и контроля доступа.
«ФБК утверждает: последний госконтракт — снова мухлёж и фальсификация. Его обоснование — «произошедшая чрезвычайная ситуация». Очевидная ложь для обмана правил конкурсных процедур. Наше требование: комитет по строительству СПб (заказчик со стороны государства) должен публично отчитаться и предоставить публичную отчётность по всем тратам на стадион, все подписанные формы КС, даты проведения госэкспертиз проектной документации и другую информацию, чтобы можно было сделать открытый аудит для выяснения причин постоянного срыва строительных работ.
Понятно, что сроки горят, но и закинуть в эту чёрную дыру ещё 1 млрд рублей просто преступно. Пока не будет открытого аудита, главное назначение «Зенит-Арены» не спорт, а обогащение чиновников, присосавшихся к бюджету строительства. И это не простая формальность. Мы не придираемся сейчас. Все проблемы со стадионом получаются из-за того, что госконтракты на протяжении всего времени отдавались «своим» компаниям. Типа, отдадим своим, потому что они «надёжные». Дальше деньги разворовывали, а «надёжные компании» срывали сроки и просили ещё денег.
«Окей, — говорит государство, — нам важно всё достроить». И заключает новый госконтракт. И так по кругу. Если бы подрядчика с самого начала отбирали по действительно открытому конкурсу, в том числе с допуском иностранных строительных компаний, а не по критерию «кто больше откатит питерским чиновникам», то стадион давно был бы сдан. С 2007 года была куча времени время: строй — не хочу, а сейчас в спешке нужно контракт заключать на ещё один миллиард», — написал Навальный в «Фейсбуке».