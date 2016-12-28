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Газизов: Тимощук в штабе «Уфы»? Не могу сказать, пока не назначим наставника

28 декабря 2016, среда. 16:44. Футбол
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию СМИ, согласно которой Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук может стать помощником главного тренера «Уфы». Ранее сам Газизов сообщил, что клуб из Башкирии объявит имя нового наставника 30 декабря.

«Что касается возможного назначения Анатолия Тимощука на пост помощника главного тренера, не могу ничего сказать до тех пор, пока не будет назначен сам главный тренер», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Уфа Анатолий Тимощук Шамиль Газизов
Новости. Футбол
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