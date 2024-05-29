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Президент «Реала» Перес не будет выплачивать бонусы Мбаппе за «ПСЖ» — L’Equipe

Президент «Реала» Перес не будет выплачивать бонусы Мбаппе за «ПСЖ» — L’Equipe
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отказался выплачивать бонусы французскому форварду Килиану Мбаппе, которые проигнорировали в «ПСЖ». Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, Перес не будет выплачивать бонусы в размере € 80 млн, потому что Мбаппе перейдёт в мадридский клуб свободным агентом. Ранее сообщалось, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отказался выплатить французскому игроку в общей сложности зарплату и бонусы за несколько месяцев, считая, что это должен делать «Реал». Сейчас к делу о невыплатах подключились юристы со стороны французского нападающего.

Напомним, ранее форвард объявил, что покинет парижский клуб по окончании контракта, срок действия которого истекает в конце июня. Сообщалось, что Мбаппе подпишет с мадридским «Реалом» пятилетний контракт. Нападающий будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ».

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